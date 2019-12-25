Под Астраханью В ДТП с автобусом и КАМАЗом пострадали 4 школьницы, которые возвращались с ЕГЭ

В автобусе было 4 школьницы и все получили травмы.

В Астраханской области школьный автобус попал в ДТП с грузовиком.

Авария произошла накануне, 16 июля, в Красноярском районе Астраханской области в 14:45 (13:45 мск). В школьном автобусе находились 4 девочки 2003 и 2004 годов рождения, которые возвращались с ЕГЭ. Также с детьми была сопровождающая женщина 1969 года рождения и водитель 1991 года рождения. Водитель "КамАЗа" 1969 года рождения работает в дорожной организации, сообщает ТАСС.

Все 4 школьницы получили травмы различной тяжести. Одной из них потребовалась госпитализация. По факту ДТП ведется расследование.

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Фото:Астрахань знает