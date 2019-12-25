В этом году выпускники будут сдавать ЕГЭ в особых условиях

Пункты проведения обеспечат перчатками и масками, школьников рассадят на безопасное друг от друга расстояние.

В этом году выпускники будут сдавать Единый государственный экзамен в особых условиях. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет сайт "Будущее России".

Кравцов рассказал, что пункты проведения ЕГЭ обеспечат средствами индивидуальной защиты, а именно масками и перчатками. Выпускников рассадят на безопасное расстояние – 1,5 м друг от друга.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил провести ЕГЭ по всей стране 29 июня. Глава государства отметил об устойчивом снижении распространения коронавируса.

Ранее Piter.TV узнал мнение 11-классников о переносе ЕГЭ и отмене выпускных.

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