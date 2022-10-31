В Петербурге с 1 августа перекроют два съезда с КАД

Ограничения связаны с ремонтными работами.

С 1 по 4 августа в Петербурге полностью перекроют два съезда с КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сегодня, 25 июля.

Ограничения связаны с ремонтными работами: дорожники ликвидируют колейность покрытия проезжей части. Не получится съехать с внешнего кольца КАД на Рабфаковскую улицу в направлении станции метро "Рыбацкое" и на проспект Обуховской Обороны в сторону "Пролетарской".

Специалисты установят дорожные знаки, водоналивные барьеры. Кроме того, смонтируют световую сигнализацию.

Ранее мы рассказывали о том, что съезд с Парашютной улице на внешнее кольцо КАД будут перекрывать по ночам.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"