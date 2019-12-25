Съезд с Парашютной улице на внешнее кольцо КАД будут перекрывать по ночам 10 июля

Проехать по участку будет нельзя с 1:00 до 5:00.

В период с 19 по 22 июля съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД будут перекрывать по ночам. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Проехать по участку будет нельзя с 1:00 до 5:00. В это время специалисты будут заняты покраской пролётного строения в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД.

Для удобства водителей дорожники установят сигнальные фонари, водоналивные барьеры и временные дорожные знаки.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют движение в ночь на 16 июля.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"