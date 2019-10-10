В Петербурге с 16 августа поменялось движение по некоторым маршрутам

Петербуржцев просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

В воскресенье, 16 августа, в Петербурге изменилось движение по ряду маршрутов из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Известно, что троллейбусы не будут ходить на Индустриальном проспекте у Ириновского проспекта с 05:00 16 августа до 01:00 17 августа. Кроме того, движение ограничат по улице Коллонтай. Там с 01:00 16 августа до 05:00 22 августа идут работы по реконструкции тепловой сети.

Горожан просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Пулково отменили вылет 12 рейсов.

Фото:Piter.TV