В воскресенье в Пулково отменили вылет 12 рейсов

Самолеты почти всех отмененных рейсов должны были отправиться за пределы России.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в Пулково отменили вылет 12 рейсов. Об этом свидетельствует онлан-табло воздушной гавани.

Петербуржцы не смогут улететь в Самарканд, Анталья, Бодрум, Минск, Бургас, Амстердам, Шанхай. По России жители Северной столицы не смогли вылететь в Москву. Отменен рейс компании "Уральские авиалинии".

Отмечается, что отмены произошли заблаговременно в связи с оптимизацией расписания полетов в период пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский рынок каршеринга продолжает переживать кризис.

Фото:Piter.TV