Петербургский рынок каршеринга продолжает переживать кризис

В городе уже закрылись филиалы четырех компаний.

Эпидемия коронавируса усугубила кризис в сфере петербургского каршеринга, который начался еще до апрельских событий. Об этом сообщили "Невские новости".

Так, в начале 2020 года из рыночной гонки выбыли компании Rentmee, Car5, Carenda и CarSmile. Сейчас в городе продолжают работу всего 3 конкурента –"Делимобиль", "Яндекс.Драйв" и YouDrive.

По словам пресс-секретаря компании "Делимобиль" Ульяны Смольской, одной из причин разорения в отрасли является дорогое техническое обслуживание. Охрану и ремонт машин нужно было обеспечивать даже в период "простаивания". Некоторые компании пошли на вынужденные меры и начали сотрудничать со службами доставки, предоставляя им проковочные места.

Тем не менее, в приоритете у петербуржцев пока остается личный транспорт.

Ранее мы рассказали о том, что пассажирский порт Петербурга сможет принимать крупные круизные суда.

Фото: carsharing-auto.ru