Пассажирский порт Петербурга сможет принимать крупные круизные суда

Минстранс РФ вводит коррективы в работу гавани.

В работу Пассажирского порта Петербурга готовятся внести изменения: в гавань будет разрешено заходить крупным круизным лайнерам. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Минтранс РФ.

Сейчас в порту могут швартоваться только суда, длина которых не превышает 340 метров, а ширина - 42 метров. Максимальная осадка может достигать 8,8 метра. Благодаря поправкам, доступ откроют и для туристических кораблей длиной до 43 метров и с осадкой до 9,5 метров.

Кроме того, министерство транспорта намерено упростить размещение спасательных и лоцманских судов. Теперь они смогут стоять рядом с пассажирскими лайнерами. Наконец, нововведения коснутся эксплуатации ледоколов – для них перестанет быть обязательной лоцманская проводка.

По сведениям представителей Минтранса, все изменения направлены на увеличение конкурентоспособности петербургского порта и развитие туризма в городе.

Напомним, что в состав порта включены комплекс "Морской фасад", а также Морской вокзал. За прошлый год гавань приняла 643,3 тысячи пассажиров. Среди иностранцев чаще всего использовали водный транспорт жители Германии, США, Великобритании.

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Фото: www.visit-petersburg.ru