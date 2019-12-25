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В Петербурге откроют два новых креативных пространства
Сегодня, 13:01
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lizapoluda

В Петербурге откроют два новых креативных пространства

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Весенний релиз отложили из-за коронавируса.

В скором времени культурный пласт Петербурга пополнится двумя новыми креативными пространствами от BS Art Development Group. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

По словам руководителя компании  Александра Басалыгина, переговоры о проектах велись во время режима самоизоляции: именно эпидемия помешала открыть пространства этой весной. Основатели будущих кластеров рассчитывают, что релиз удастся выпустить в конце августа.

Отметим, что BS Art Development Group принадлежат 4 городских культурных пространства – "Флигель", "Третий кластер", "Мультиплейс 17/26" и "Дом культуры".

Ранее мы рассказали о том, что "Кириллический" лабиринт у Манежа открыт для всех желающих.

Фото: ВКонтакте / fligelspace

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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