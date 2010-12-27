Петербуржцев просят не выходить с 15 ноября на лёд

В среду, 13 ноября, стало известно о том, что в Петербурге стартует запрет на выход на лёд. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Известно, что в Северной столице установлены два периода запрета выхода на лед. Первый начнёт действовать с 15 ноября. Второй – с 7 марта по 15 апреля 2020 года. Отмечается, что петербургские спасатели активно готовятся к сезоны.
"Проводятся учения по спасению людей в период ледостава на акватории Финского залива, акватории реки Невы и внутренних водоемах",
—сказано в сообщении.
Ограничения вводятся для предотвращения несчастных случаев.
Ранее мы сообщали о том, что где в Петербурге покататься на коньках.
Фото:pixabay
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