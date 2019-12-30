В Петербурге с 12-го этажа выпала босая женщина

Пострадавшая скончалась в больнице.

В Петербурге 31 декабря на Васильевском острове с балкона дома выпала женщина, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Свидетельницей несчастного случая стала 62-летняя пенсионерка. Она рассказала, что около полудня кормила голубей у дома №15 на Морской набережной, когда неожиданно услышала громкий шум. Обернувшись, женщина увидела, как человек ударился о козырек над парадной и упал на бетонную плиту около подъезда.

Выпавшей с балкона дома оказалась 43-летняя женщина, одетая в белую кофту, черные штаны. Отмечается, что она была босая блондинка с распущенными волосами до плеч.

Позже на общем балконе была обнаружена женская куртка со связкой ключей и банковской картой.

Пострадавшую женщину доставили в Покровскую больницу с тяжелейшими травмами. Около 13 часов петербурженка скончалась на операционном столе.

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Фото: Pixabay