В пожаре в Петроградском районе погибла женщина и пострадал ребенок

С огнем боролись 17 человек.

Сегодня, 1 января, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в шестикомнатной квартире, рассказали в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу.

Возгорание произошло рано утром в доме № 69 на Большом проспекте. Площадь пожара составила 15 квадратных метров в коридоре и 10 квадратных метров в комнате.

Справиться с огнем удалось к 8:47. Для локализации привлекалось 17 человек и четыре единицы техники.

Сообщается, что в пожаре погибла женщина, а ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте работают дознаватели. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: 78.mchs.gov.ru