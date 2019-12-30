Энергетик из Ленобласти по пути с корпоратива лишился документов и денег

Мужчина уснул в такси по дороге домой.

Сотрудник энергоснабжающей компании после корпоратива лишился портфеля, где лежали деньги и документы, сообщил портал 47news.

По информации издания, 42-летний житель Мурино ночью 28 декабря шел с корпоратива своей энергоснабжающей организации. Мужчина поймал машину у Кантемировского моста в Выборгском районе Петербурга, а по дороге уснул.

Очнулся потерпевший уже в районе Кавголово на обочине с больной ногой и без портфеля. В нем, по словам мужчины, лежали 35 тысяч рублей, документы (в том числе рабочие) и телефон.

Энергетик попал в больницу, где у него диагностировали перелом лодыжки и рваные раны на ноге. Своего обидчика мужчина описал как молодого слегка полноватого коротко стриженного человека. Марку машины он назвать не смог, но отметил, что это была не иномарка.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Pixabay