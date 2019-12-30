В Петербурге мужчина погиб за 10 минут до Нового года

Также в последний день 2019 года в квартире было найдено тело девушки.

По информации АН "Оперативное прикрытие", за 31 декабря 2019 года в Петербурге случились два трагических события, связанных со смертью людей.

В 23:50 часов, 31 декабря, в одной из комнат квартиры на 8-й Советской улице пожилая петербурженка нашла тело 27-летнего молодого человека, погибшего от выстрела в голову. Рядом было найдено охотничье ружье.

Также в последний день года в квартире дома на Загородном проспекте было найдено тело 17-летней гражданки Казахстана. Ее нашел 25-летний хозяин жилья после отсутствия в две недели. В настоящее время изучается медкарта погибшей и найденные лекарства.

Ранее мы сообщали о том, что на Приморском шоссе "Митцубиси" врезался в столб: пострадали четверо.

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