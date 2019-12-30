На Приморском шоссе "Митцубиси" врезался в столб

По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщили в дорожной полиции, утром 1 января на Приморском шоссе случилось ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Автомобиль "Митцубиси" в седьмом часу утра проезжал у дома №678 по Приморскому шоссе в районе поселка Смолячково в Курортном районе Петербурга.

За рулем иномарки находился 19-летний водитель, а в салоне было трое молодых людей, в возрасте 17 и 18 лет. Японский автомобиль въехал в осветительную опору, а все четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что в результате того, что в Петербурге легковушка столкнулась с маршруткой, погиб один человек.

Фото: pxhere.com