В Петербурге легковушка столкнулась с маршруткой. Есть жертвы

В результате аварии на проспекте Стачек погиб один человек.

В результате аварии у дома №216/2 по проспекту Стачек погиб водитель легкового автомобиля. Об этом Piter.tv сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, в седьмом часу утра автомобиль Hyundai, за рулем которого и находился водитель, выехал на полосу встречного движения. Ему навстречу выехал маршрутный автобус ООО "ПТК", в котором не было пассажиров.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. По факту аварии проводится проверка.

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Фото: pxhere.com