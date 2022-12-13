В Петербурге рождаемость упала на пять процентов

Увеличилось количество разводов.

В Петербурге за год рождаемость упала на пять процентов. Данные опубликовал Росстат.

В марте в Северной столице родилось почти 4,4 тыс. детей. За этот же период в 2023 году на свет появилось 4,1 тыс. малышей, что на 210 человек больше, чем в текущем году.

Смертность в городе тоже снизилась. В марте 2023 года умерло более 5,2 тыс. детей. В прошлом же году скончались 6,3 тыс. младенцев.

В этом году снизилось количество новых браков. В марте поженились 6,6 тыс. горожан. А в начале весны прошлого года зарегистрировали отношения 7 тыс. влюбленных.

При этом количество разводов увеличилось. В марте 2023 года разошлись 2,5 тыс. пар, а в прошлом году – 2,2 тыс. семей.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге наградят родителей почетным званием "За заслуги в воспитании детей".

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