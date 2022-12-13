В Петербурге наградят родителей почетным званием "За заслуги в воспитании детей"

Церемония вручения состоится 15 мая, в Международный день семьи.

Петербургских родителей наградят почетным званием "За заслуги в воспитании детей". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Награду получат 14 семей. Соответствующее постановление подписал глава Северной столицы Александр Беглов.

Церемония вручения состоится 15 мая, в Международный день семьи. Званием первой первой степени удостоят одну семью. Родители получат 100 тыс. рублей. Званием второй степени наградят три семьи, им вручат по 50 тыс. рублей. Еще десять семей будут удостоены звания третьей степени. Им подарят по 25 тыс. рублей.

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Фото: Piter.tv