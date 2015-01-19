Рост зарплат у петербуржцев назвали угрозой для бизнеса

С начала года они выросли на 9,5%, достигнув к концу лета показателя в 73 тысячи рублей.

Петербургские предприниматели назвали рост зарплат в городе одной из угроз бизнесу. С начала года оплата труда жителей Северной столицы выросла на 9,5%, достигнув к концу лета показателя в 73 тысячи рублей. Это на 20 тысяч больше средней зарплаты по стране. Об этом пишет "РБК Санкт-Петербург".

По прогнозам экспертов, в 2022 году размер зарплаты в Петербурге увеличится еще больше – до 80,2 тысяч рублей, а к 2024 году – до 91,8 тысяч рублей. По мнению специалистов, бесконтрольное повышение доходов горожан несет большие риски для бизнеса.

В частности, рост зарплат влияет на цену продукции и услуг. Так, в сфере общепита стоимость меню может подняться на 30%. Это грозит потерей клиентов. В тех сферах, где возможно привлечение менее требовательных к зарплате мигрантов, будет происходить изменение баланса рабочей силы.

Также меняется требование к уже имеющимся сотрудникам. Теперь предпочтение отдается к мультизадачным специалистам, которые могут выполнять разные задачи в течение дня.

Ранее эксперты заявили о небывалом росте зарплат "айтишников" в Петербурге.

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