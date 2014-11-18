Эксперты заявили о небывалом росте зарплат "айтишников" в Петербурге

В третьем квартале 2021 года их оплата труда выросла на 20-30%.

Исследователи сервиса "Работа.ру" заявили о резком росте зарплат IT-специалистов в 2021 году. Средняя зарплата программистов в Петербурге и так была выше в 3-4 раза по сравнению с другими отраслями (135-210 тысяч рублей против 49 тысяч). В третьем квартале этого года она выросла на 20-30%. Об этом сообщает РБК Петербург.

По мнению экспертов, если такая тенденция продолжится, то к концу года в России будет зафиксировано сенсационное подорожание труда "айтишников". Эти изменения специалисты связывают с началом масштабной цифровизации всех сфер жизни в стране.

В целом в России зарплаты IT-специалистов с начала года увеличились почти на четверть. В частности, резко выросла оплата труда у Go-0разработчиков с 165 тысяч до 195 тысяч рублей и продакт-менеджеров – с 156 тысяч до 171 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге нашли вакансию для пенсионеров с зарплатой 145 тысяч рублей.

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