В Петербурге нашли вакансию для пенсионеров с зарплатой 145 тысяч рублей

Такие деньги готовы платить опытному сварщику на машиностроительном заводе.

Ко Дню пожилых людей, который отмечают в России 1 октября, специалисты сервиса "Работа.ру" составили список высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Как оказалось, одна из таких вакансий размещена в Петербурге. 145 тысяч рублей в месяц готовы платить опытному сварщику на машиностроительном заводе. Работодатель ищет специалиста со стажем не менее пяти лет и квалификацией 4-го разряда. Кандидат на эту должность обязан уметь читать чертежи и выполнять сварку во всех пространственных положениях.

Кроме того, зарплату от 100 тысяч рублей готовы платить оператору по добыче нефти, геодезисту, домработнице и шеф-повару. Во всех вакансиях важно иметь большой опыт работы, повышенную квалификацию и положительные отзывы от предыдущих работодателей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в Петербурге.

Фото: pexels.com