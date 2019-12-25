В Петербурге рост ипотечного кредитования замедлился в III квартале

о состоянию на 1 октября 2021 года ипотечный кредитный портфель жителей СЗФО составляет 1,4 трлн рублей. На Северную столицу приходится 729,9 млрд.

Стало известно, что в Петербурге банки в период с июля по сентябрь этого года предоставили горожанам ипотеку на 82,5 млрд рублей, что на 17,2% меньше, чем с апреля по июнь 2021 года.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка РФ, динамика рынка в III квартале определялась изменениями условий льготной ипотечной госпрограммы, и введенные Центробанком макропруденциальные меры.

Отметим, что в Петербурге и во всем СЗФО средняя сумма ипотечного кредита невысоко выросла по сравнению с предыдущим кварталом. Она составила 3,3 и 4,3 млн рублей соответственно. По состоянию на 1 октября 2021 года ипотечный кредитный портфель жителей СЗФО составляет 1,4 трлн рублей. На Северную столицу приходится 729,9 млрд.

Ранее банки в России хотят получить доступ к истории паспортов граждан.

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