Банки в России хотят получить доступ к истории паспортов граждан

Данную инициативу поддержал Центробанк.

Центробанк России выступил в поддержку инициативы, которая направлена на получение кредиторами сведений, позволяющих идентифицировать и оценить заемщика. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ЦБ.

Отмечается, что кредиторы испытывают сложности при идентификации клиентов, так как в стране отменили обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности.

Как отметил председатель НСФР Андрей Емелин, невозможность проверить открывает так называемые лазейки для мошенников.

Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить займ по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового. Андрей Емелин, председатель НСФР

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