В Госдуме предложили выдавать QR-коды еще двум категориям граждан

Депутаты Государственной думы предложили выдавать QR-коды еще двум категориям граждан страны. Об этом в беседе с "Известиями" сообщил заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Согласно поправкам, предложенным парламентариями, QR-коды необходимо выдавать россиянам, которые вакцинировались от COVID-19 зарубежными вакцинами, а также тем, кто "неофициально" переболел коронавирусом. По словам Нилова, такие граждане не отличаются от тех, кто привился отечественными препаратами или перенес COVID-19 официально.
Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код.
Ярослав Нилов, зампред ЛДПР
Он также отметил, что предлагается поправка об амнистии тех россиян, кто получил поддельные QR-коды. Нилов считает, таким гражданам необходимо дать возможность привиться от COVID-19.
Ранее эксперты отметили затянувшуюся сертификацию вакцины "Спутник V" в ВОЗ.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все