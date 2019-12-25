В Госдуме предложили выдавать QR-коды еще двум категориям граждан

Депутаты от ЛДПР предложили выдавать QR-коды россиянам, привитым иностранными вакцинами и переболевшим неофициально.

Депутаты Государственной думы предложили выдавать QR-коды еще двум категориям граждан страны. Об этом в беседе с "Известиями" сообщил заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Согласно поправкам, предложенным парламентариями, QR-коды необходимо выдавать россиянам, которые вакцинировались от COVID-19 зарубежными вакцинами, а также тем, кто "неофициально" переболел коронавирусом. По словам Нилова, такие граждане не отличаются от тех, кто привился отечественными препаратами или перенес COVID-19 официально.

Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код. Ярослав Нилов, зампред ЛДПР

Он также отметил, что предлагается поправка об амнистии тех россиян, кто получил поддельные QR-коды. Нилов считает, таким гражданам необходимо дать возможность привиться от COVID-19.

Ранее эксперты отметили затянувшуюся сертификацию вакцины "Спутник V" в ВОЗ.

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