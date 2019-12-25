  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты отметили затянувшуюся сертификацию вакцины "Спутник V" в ВОЗ
Сегодня, 9:09
150
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты отметили затянувшуюся сертификацию вакцины "Спутник V" в ВОЗ

0 0

Делегация ВОЗ обещает приехать в Россию уже давно.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Минздрав РФ ведет переговоры с ВОЗ о новой инспекции российских производителей вакцины против коронавируса "Спутник V". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что всемирная организация обещала вернуться к вопросу сертификации еще 20 октября, однако точную дату визита так и не назвала.

В этот раз делегацию ждут в декабре, однако точная дата визита неизвестна. Эксперты обратили внимание на то, что сертификация американской вакцины Johnson & Johnson заняла всего месяц. Это может говорить о том, что темпы работы ВОЗ напрямую зависит от адреса отправителя заявки. 

Ранее Piter.TV писал, что глава ВОЗ обеспокоен тем, что вакцины от COVID-19 вселяют "ложное чувство безопасности". 

Фото: Piter.TV

Теги: воз, сертификация вакцины, спутник v
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии