Петербургские росгвардейцы вернули матери 5-летнего мальчика, уехавшего на самокате от бабушки

Мать была оперативно уведомлена о местонахождении сына и сразу же направилась в территориальный отдел полиции, чтобы забрать его.

Вечером во вторник, 13 августа, сотрудники отдела вневедомственной охраны Красногвардейского района Петербурга обнаружили 5-летнего мальчика, который потерялся во время прогулки с бабушкой на Заневском проспекте.

Как сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, один из прохожих сообщил в правоохранительные органы, что к нему на помощь обратился испуганный ребенок, который не знал, как вернуться домой. В течение нескольких минут к указанному месту прибыл оберегающий наряд и нашел мальчика, который не мог сказать, где находятся его родные. Сотрудники Росгвардии успокоили его, предложив булочку с джемом, и затем отвезли в 52-й отдел полиции.

После этого сотрудники передали мальчика инспектору по делам несовершеннолетних. Как удалось выяснить позже, он потерялся, когда увлекся катанием на самокате, и вышел из поля зрения бабушки. Мать была оперативно уведомлена о местонахождении сына и сразу же направилась в территориальный отдел полиции, чтобы забрать его.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали мужчину, похитившего алкогольную продукцию в Петергофе.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО