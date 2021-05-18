В Петербурге росгвардейцы спасли потерявшую сознание девочку-подростка

Росгвардейцы незамедлительно вызвали на место "скорую", оказали пострадавшей первую помощь, привели ее в сознание, дали питьевой воды.

В Курортном районе росгвардейцы пришли на помощь к 16-летней горожанке, которая потеряла сознание на улице. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером в Песочном наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел, что на Садовой улице на газоне лежит девочка-подросток без сознания. Находившаяся рядом ее подруга сообщила, что приятельнице внезапно стало плохо, и она упала в обморок.

Росгвардейцы незамедлительно вызвали на место "скорую", оказали пострадавшей первую помощь, привели ее в сознание, дали питьевой воды. После того, как петербурженку госпитализировали, а ее родителям было сообщено о произошедшем, наряд Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования.

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Фото: Piter.TV