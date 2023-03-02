  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге росгвардейцы помогли подростку, потерявшему сознание от солнечного удара
Сегодня, 19:30
115
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге росгвардейцы помогли подростку, потерявшему сознание от солнечного удара

0 0

Пострадал 15-летний юноша.

Сотрудники ОМОН "Балтика" Росгвардии помогли подростку, который потерял сознание от солнечного удара. Об это рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 1 июля. 

Днем 29 июня росгвардейцы, во время несения службы по охране общественного порядка у площади Восстания, стали очевидцами того, как 15-летний юноша потерял сознание от полученного солнечного удара. Бойцы отряда перенесли пострадавшего в тень, вызвали на место медиков, после чего оказали ему первую помощь и привели в чувство.

До приезда "скорой" сотрудники ОМОН следили за состоянием подростка, жителя Иваново, и затем передали его прибывшим врачам.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге девушка получила солнечный ожог 60% тела. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: площадь восстания, солнечный удар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии