В Петербурге росгвардейцы помогли подростку, потерявшему сознание от солнечного удара

Пострадал 15-летний юноша.

Сотрудники ОМОН "Балтика" Росгвардии помогли подростку, который потерял сознание от солнечного удара. Об это рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 1 июля.

Днем 29 июня росгвардейцы, во время несения службы по охране общественного порядка у площади Восстания, стали очевидцами того, как 15-летний юноша потерял сознание от полученного солнечного удара. Бойцы отряда перенесли пострадавшего в тень, вызвали на место медиков, после чего оказали ему первую помощь и привели в чувство.

До приезда "скорой" сотрудники ОМОН следили за состоянием подростка, жителя Иваново, и затем передали его прибывшим врачам.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти