В Петербурге родителям показали оценки школьника Кости в электронном дневнике

Сбой в приложении для дневников ввел родителей школьников в замешательство.

В Санкт-Петербурге родители школьников при проверке электронного дневника столкнулись с профилем ученика по фамилии Константинопольский из 213-й школы. Об этом сообщает "Фонтанка".

При входе в систему вместо страницы ребенка загружались данные "Кости" из седьмого "Б". Проблема наблюдалась у пользователей iPhone. При этом у самого тестового профиля также не отображались оценки — в системе фиксировались только имя, фамилия, школа и класс.

В комитете по информатизации и связи пояснили, что сбой связан со старой версией мобильного приложения. "Костя" оказался тестовым профилем, а не реальным учеником.

Некоторые родители отмечали, что у них была установлена актуальная версия, однако доступ к дневнику все равно отсутствовал. Часть пользователей и вовсе не смогла авторизоваться в системе.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут расширить использование маткапитала на покупку мебели и техники.

Фото: Piter.TV