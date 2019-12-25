В службу скорой медицинской помощи было направлено более 1,1 тысяч обращений.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что в Петербурге резко выросло число звонков о коронавирусе. Об этом заявили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

В ведомстве подсчитали, что с 22 марта число увеличилось на 377 и достигло 1459 звонков. В итоге в медслужбу направили более 1,1 тысяч обращений и четыре звонка в полицию.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 16 человек. В настоящее время, два человека вылечились.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

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