Всего в стационаре на лечении с COVID-19 находится 14 петербуржцев.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что в Петербурге за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает городской Оперштаб в telegram-канале "Петербург против коронавируса".

В настоящее время, в больнице находятся 14 петербуржцев COVID-19, среди которых есть одна жительница Ленобласти.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 16 человек. В настоящее время, два человека вылечились.

Ранее мы сообщали о том, что в Россию доставили 25,5 миллионов защитных масок из Китая.

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