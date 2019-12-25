В Петербурге выросли продажи прохладительных напитков и мороженого

Продажи напитков 21 июня по сравнению с 14 июнем выросли в 1,5 раза.

В Петербурге зафиксированы рекордные продажи напитков, мороженого, кондиционеров и холодильного оборудования. Например, спрос на мороженое вырос в 2,2 раза по сравнению с началом июня. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ретейлеров.

Продажи напитков 21 июня по сравнению с 14 июнем выросли в 1,5 раза. Самые популярные напитки – вода, квас и холодный чай.

В Wildberries с 14 на 20 июня продажи кондиционеров подскочили в 9,5 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Спрос на мини-холодильники вырос в 2-2,5 раза.

С начала года из Петербурга в США экспортировали более 2 тысяч тонн мороженого.

Фото: pixabay