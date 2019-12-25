В марте и апреле в Петербурге резко вырос спрос на медсестер

Средняя зарплата медсестер – 35 тысяч рублей.

В марте и апреле текущего года в Петербурге вырос спрос на медицинских сестер. По сравнению с прошлым годом открытых вакансий стало на 39% больше, сообщили аналитики сервиса HeadHunter по Северо-Западу.

В Ленобласти спрос на медсестер увеличился в 50 раз, в этом регионе наряду еще с несколькими областями чаще всего открывались вакантные места. В Петербурге от кандидатов на роль среднего медперсонала требовалось иметь опыт работы от года и более. На одно вакантное место медсестры в Северной столице приходилось семь кандидатов. Средняя зарплата специалистов этого профиля остановилась на 35 тысячах рублей, в период пандемии вознаграждение увеличилось еще на три тысячи рублей.

Ранее мы писали, что в апреле вакансией бухгалтера заинтересовались большинство петербуржцев.

Фото: Piter.TV