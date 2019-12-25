Снижение количества пациентов, что можно объяснить страхом заражения COVID-19.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в Петербурге резко сократилась заполняемость онкостационаров. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС член регионального штаба ОНФ, директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко.

Моисеенко отметил, что в настоящий момент в петербургских онкоцентрах наблюдается снижение пациентов. Он связывает это с тем, что горожане опасаются заразиться COVID-19. Например, в детском отделении заполнены 15 коек из 36.

Ранее онкологи предсказывали резкий всплеск пациентов из-за того, что большую часть медучреждений перепрофилировали под лечение людей с COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 318 новых случаев коронавируса.

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