Число погибших сократилось по сравнению с 2018-ым на 6,8%, а раненых на - 1,9%.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в петербурге реже, чем в других регионах, погибают в авариях. Об этом сообщают РИА новости.

После Петербурга в рейтинге расположились Севастополь и Москва. Отмечается, что больше всего ДТП зафиксировано в Туве, а меньше всего в Чечне.

В целом по стране число пострадавших в авариях на дорогах сократилось на 2,2%, а число погибших в ДТП уменьшилось на 6,8%, а раненых на - 1,9%.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы стали чаще ездить в Финляндию и Прибалтику на праздники.

Фото:pixabay