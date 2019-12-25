Это связано с длинными выходными.

Петербуржцы стали чаще ездить в Финляндию и Прибалтику на праздники. Об этом сообщили представители Lux Express "РИА Новостям". По сравнению с прошлым годом количество выезжающих на праздничные дни выросло на 75 процентов. Самая большая заполняемость автобусов наблюдается в города Суоми. Там обычно раскуплено по 86% от всех билетов на автобусы. Возросло также количество туристов до финского города Котка. Турпоток на автобусах вырос в 2,5 раза.

На 81% увеличилось количество пассажиров, которые путешествуют в Эстонию и на 43% - в Латвию. В Хельсинки во время февральских и мартовских каникул отправятся в 2,2 раза больше пассажиров, чем в 2019 году. На третьей позиции по росту потока - Таллин. В 1,5 раза увеличился интерес к поездкам в Силламяэ и Нарву.

Ранее Петербург, Финляндию и Ленобласть предлагают объединить в единую экономическую зону.

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