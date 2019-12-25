Петербург, Финляндию и Ленобласть предлагают объединить в единую экономическую зону

Стало известно, что мэр Савонлинны Янне Лайне предложил создать особую экономическую зону, в которую войдут Юго-Восточная Финляндия, Петербург и Ленинградская область.
Он обратился с инициативой к властям Петербурга.
По мнению мэра Лайне, создание особой экономической зоны сможет значительно упростить передвижение не только людей, но также капитала и услуг.
Реализация идеи возможна с помощью осуществления проекта Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF. Он может получить от Евросоюза 70 миллионов евро на финансирование.
Ранее мы сообщили, что получение пятилетней финской визы упростится с 3 февраля.
Фото: Pixabay
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