Петербург, Финляндию и Ленобласть предлагают объединить в единую экономическую зону

С идеей выступил мэр Савонлинны Янне Лайне.

Стало известно, что мэр Савонлинны Янне Лайне предложил создать особую экономическую зону, в которую войдут Юго-Восточная Финляндия, Петербург и Ленинградская область.

Он обратился с инициативой к властям Петербурга.

По мнению мэра Лайне, создание особой экономической зоны сможет значительно упростить передвижение не только людей, но также капитала и услуг.

Реализация идеи возможна с помощью осуществления проекта Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF. Он может получить от Евросоюза 70 миллионов евро на финансирование.

Ранее мы сообщили, что получение пятилетней финской визы упростится с 3 февраля.

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