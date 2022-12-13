С начала прививочной кампании полный цикл вакцинации завершили более 3,12 млн жителей Северной столицы.

В Петербурге ревакцинацию от коронавируса сделали более 828 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего ревакцинацию против COVID-19 прошли 828 456 человек. С начала прививочной кампании полный цикл вакцинации завершили более 3,12 млн жителей Северной столицы. В их число вошли 7500 несовершеннолетних.

Также в Смольном сообщили, что первично привились более 3,33 млн петербуржцев, из них детей – 7670.

Ранее мы сообщали, что Петербург снова оказался лидером по суточной госпитализации от коронавируса.

Фото: Piter.tv