  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ревакцинацию от коронавируса сделали более 828 тысяч человек
Сегодня, 13:02
201
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ревакцинацию от коронавируса сделали более 828 тысяч человек

0 0

С начала прививочной кампании полный цикл вакцинации завершили более 3,12 млн жителей Северной столицы.

В  Петербурге ревакцинацию от коронавируса сделали более 828 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего ревакцинацию против COVID-19 прошли 828 456 человек. С начала прививочной кампании полный цикл вакцинации завершили более 3,12 млн жителей Северной столицы. В их число вошли 7500 несовершеннолетних.

Также в Смольном сообщили, что первично привились более 3,33 млн петербуржцев, из них детей – 7670.

Ранее мы сообщали, что Петербург снова оказался лидером по суточной госпитализации от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ревакцинация, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии