В Петербурге рестораны Pizza Hut сменили название на "Пицца H"

Новую вывеску уже можно увидеть на Невском проспекте.

Петербургские рестораны Pizza Hut начал менять вывески. У логотипа изменили цвет и элементы: убрали красный цвет и шляпу. Теперь логотип сети – белый круг. Название изменили на "Пицца Н".

Новую вывеску уже можно увидеть на Невском проспекте. При этом российский сайт Pizza Hut сохранил старый дизайн и всё ещё работает.

Напомним, в марте американская корпорация Yum! Brands, владеющая Pizza Hut и KFC, приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, в июне передала права собственности на Pizza Hut компании "Ной-М", а через месяц объявила о продаже всех своих заведений в РФ.

Ранее петербуржцам напомнили о вакцинации из-за роста заболевших COVID-19 в мире.

Фото: Telegram / True Питер