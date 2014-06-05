Петербуржцам напомнили о вакцинации из-за роста заболевших COVID-19 в мире

Граждан просят обезопасить себя.

В Петербурге продолжают работу 181 пункт вакцинации для взрослых и 92 для детей. Кроме того, есть 5 мобильных пунктов. В Смольном решили напомнить о том, что вирус не ушел окончательно.

В городской администрации отметили, что в некоторых странах вновь начался серьезный рост заболевания.

Сейчас время отпусков, петербуржцы уезжают в отпуск в другие города и страны. К нам приезжают туристы. Необходимо обезопасить себя. Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболеть или получить осложнения.

На данный момент в городе практически сняты все коронавирусные ограничения. Горожане могут свободно посещать театры, музеи, не носить маски, но при этом запрещены одиночные пикеты.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что первым официально заболевшим оспой обезьян в России стал петербуржец.

Фото: Piter.tv