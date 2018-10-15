В Петербурге хотят снизить возраст по выплатам молодым матерям

Петербургские власти борются за демографическую ситуацию в Северной столице.

Возраст молодых матерей, которым полагаются компенсационные выплаты за рождение первого ребенка, может снизиться на один год. Законопроект внесли на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга 28 августа.

Авторы инициативы предлагают предоставлять выплаты не с 20 лет, а с 19 и до 24. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что это может стать еще одной мерой для улучшения демографической ситуации в Северной столице.

По словам Макарова, сейчас для женщин рождение ребенка в молодом возрасте не является приоритетом, периодически этого "потом" и не наступает, поэтому власти должны оказывать поддержку и защиту, чтобы повлиять на решение семьи о рождении первенца.

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