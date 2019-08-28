Первое место пятый год подряд занимает семья Гуцериевых.

Деловой журнал Forbes составил список богатейших семей России. Первое место пятый год подряд занимает семья Гуцериевых, общее состояние которой оценивается в 5,65 млрд долларов.

Второе место стабильно занимают Ротенберги. Семья братьев Аркадия и Бориса лишь единожды стояла на первой строчке рейтинга. Было это в 2014 году. Сегодня общее состояние членов семьи оценивается в 5,18 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкают Шаймиевы. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат не только сохранили статус богатейших жителей страны, но и приумножили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло на 320 млн долларов — до 2,8 млрд долларов.

Четвертое место в рейтинге заняли Гапонцевы с активами в 2 млрд долларов, пятое — Евтушенковы (1,94 млрд долларов), шестое — Рахимкуловы (1,89 млрд долларов).

Также в список богатейших семей России попали Линники у них седьмое место и состояние 1,6 млрд долларов, Саркисовы на восьмом месте с состоянием 1,6 млрд долларов, Бажаевы — на девятом (1,51 млрд долларов), Михайловы — на десятом (1,16 млрд долларов).

Ранее был назван самый популярный российский фильм XXI века.

Видео: YouTube/Bloomberg