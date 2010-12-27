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В Петербурге незаконные экскурсии по крышам сделают легальными
Сегодня, 9:19
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге незаконные экскурсии по крышам сделают легальными

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Площадки планируют сделать на крышах в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что в Петербурге обсудят незаконные экскурсии по крышам города. Об этом сообщают "Невские новости".

Чиновники отметили, что такие экскурсии необходимо запретить прежде всего из-за небезопасности. Кроме того, иногда руферы причиняют вред постройкам: разбивают кирпичную кладку. В настоящее время излюбленные места экстремалов оснастили сигнализациями, но это их не останавливает. Депутаты предложили также ввести штрафы за незаконное проникновение на крыши. 

Также в Петербурге планируется сделать легальные смотровые площадки на крышах в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Ранее мы сообщали о том, что застройщиков в Петербурге обяжут сдавать дома и школы в одно время.

Фото:pixabay

 

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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