В Петербурге незаконные экскурсии по крышам сделают легальными

Площадки планируют сделать на крышах в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что в Петербурге обсудят незаконные экскурсии по крышам города. Об этом сообщают "Невские новости".

Чиновники отметили, что такие экскурсии необходимо запретить прежде всего из-за небезопасности. Кроме того, иногда руферы причиняют вред постройкам: разбивают кирпичную кладку. В настоящее время излюбленные места экстремалов оснастили сигнализациями, но это их не останавливает. Депутаты предложили также ввести штрафы за незаконное проникновение на крыши.

Также в Петербурге планируется сделать легальные смотровые площадки на крышах в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Ранее мы сообщали о том, что застройщиков в Петербурге обяжут сдавать дома и школы в одно время.

Фото:pixabay