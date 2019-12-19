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В Ленобласти ребенок выпал из окна пятого этажа
Сегодня, 11:12
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Arinablinova

В Ленобласти ребенок выпал из окна пятого этажа

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На данный момент мальчик находится в больнице.

В пятницу, 21 февраля, в полицию поступил звонок из больницы города Шлиссельбурга. Оказалось, что туда с тяжелыми повреждениями был доставлен маленький мальчик. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.    

Мама 2-летнего Артема отвлеклась на домашние дела, в это время любопытный ребенок выпал из окна 5 этажа. 

По факту случившегося проводится проверка. О состоянии мальчика на данный момент неизвестно. 

Ранее мы писали, что школьник упал из окна пятого этажа во время селфи.

Фото: pexels

 

Теги: выпал, мама, окно, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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