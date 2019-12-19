В Ленобласти ребенок выпал из окна пятого этажа

На данный момент мальчик находится в больнице.

В пятницу, 21 февраля, в полицию поступил звонок из больницы города Шлиссельбурга. Оказалось, что туда с тяжелыми повреждениями был доставлен маленький мальчик. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мама 2-летнего Артема отвлеклась на домашние дела, в это время любопытный ребенок выпал из окна 5 этажа.

По факту случившегося проводится проверка. О состоянии мальчика на данный момент неизвестно.

Ранее мы писали, что школьник упал из окна пятого этажа во время селфи.

Фото: pexels