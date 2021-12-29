В Петербурге развернули пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев

Петербуржцев попросили придерживаться опубликованного списка.

"Единая Россия" в Петербурге объявила о сборе гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса жителей. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба партии.

Пункты сбора будут работать на базе регионального Волонтерского центра партии на Конногвардейском бульваре, 4. Петербуржцев попросили не приносить скоропортящиеся продукты и придерживаться списка вещей. В него входят:

Связаться с волонтерским центром можно по телефону 8 (812) 571-97-38.

Отметим, что в Петербурге не говорили о готовности принять беженцев. 1500 человек в ближайшее время приедут в Ленобласть.

На данный момент границу России пересекли не менее 53 тысяч жителей Донецкой и Луганской области.

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