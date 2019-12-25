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В Петербурге развернут почти 1000 дополнительных коек для коронавирусных больных
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге развернут почти 1000 дополнительных коек для коронавирусных больных

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Для коронавирусных больных перепрофилировали 989 коек.

С 1 октября корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице начинает приём больных с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Для коронавирусных больных перепрофилировали 989 коек. Также стационар-трансформер будет по-прежнему работать с заболевшими COVID-19.

Ранее главный врач частной скорой помощи "CORIS" Лев Авербах рассказал Piter.TV, почему он считает, что четвертая волна коронавируса будет сильнее предыдущих и почему стоит забыть о коллективном иммунитете.

Фото: Piter.tv

Теги: госпиталь для ветеранов войн, коронавирус, народная улица
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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