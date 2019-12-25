В Петербурге развернут почти 1000 дополнительных коек для коронавирусных больных

Для коронавирусных больных перепрофилировали 989 коек.

С 1 октября корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице начинает приём больных с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Для коронавирусных больных перепрофилировали 989 коек. Также стационар-трансформер будет по-прежнему работать с заболевшими COVID-19.

Ранее главный врач частной скорой помощи "CORIS" Лев Авербах рассказал Piter.TV, почему он считает, что четвертая волна коронавируса будет сильнее предыдущих и почему стоит забыть о коллективном иммунитете.

Фото: Piter.tv