В Петербурге разваливающийся дом починили монтажной пеной

Местные жители предложили коммунальщикам в качестве альтернативы синюю изоленту и роллтон.

В Кировском районе Петербурга разваливающийся угол дома починили монтажной пеной. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

У жилого дома, 77, на проспекте Народного ополчения обрушилась часть фасада. Местные жители предложили коммунальщикам в качестве альтернативы синюю изоленту и роллтон.

Напомним, в прошлом году чиновники в Красном селе отремнотировали опору фонаря с помощью фотошопа. Жители заподозрили комитет по энергетике и инженерному обеспечению в фейковом отчете о ремонте опоры освещения. В комитете отчитались о проделанной работе и приложили фотографию.

Петербуржцы проанализировали фотографию с помощью "уровня шума" и выяснили, что на фотографии есть следы ретуши и грубого монтажа. Местный житель лично убедился, что ремонт был проведен в фотошопе, а в действительности опора осталась прежней. В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга прокомментировали ситуацию, возложив ответственность на "Россети Ленэнерго", цитатой "Никогда не приписыыайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью".

Фото: Вконтакте / ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП