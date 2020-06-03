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В Петербурге разваливающийся дом починили монтажной пеной
Сегодня, 20:35
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В Петербурге разваливающийся дом починили монтажной пеной

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Местные жители предложили коммунальщикам в качестве альтернативы синюю изоленту и роллтон.

В Кировском районе Петербурга разваливающийся угол дома починили монтажной пеной. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

У жилого дома, 77, на проспекте Народного ополчения обрушилась часть фасада. Местные жители предложили коммунальщикам в качестве альтернативы синюю изоленту и роллтон.

Напомним, в прошлом году чиновники в Красном селе отремнотировали опору фонаря с помощью фотошопа. Жители заподозрили комитет по энергетике и инженерному обеспечению в фейковом отчете о ремонте опоры освещения. В комитете отчитались о проделанной работе и приложили фотографию.

Петербуржцы проанализировали фотографию с помощью "уровня шума" и выяснили, что на фотографии есть следы ретуши и грубого монтажа. Местный житель лично убедился, что ремонт был проведен в фотошопе, а в действительности опора осталась прежней. В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга прокомментировали ситуацию, возложив ответственность на "Россети Ленэнерго", цитатой "Никогда не приписыыайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью". 

Фото: Вконтакте / ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП

Теги: дом, монтажная пена, ремонт, фасад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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