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В Петербурге разрешили работать всем предприятиям общественного питания
Сегодня, 17:40
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smirenny

В Петербурге разрешили работать всем предприятиям общественного питания

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Власти Петербурга приняли такое решение вместе с Роспотребнадзором.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в 121 постановление правительства, согласно которым теперь фуд-корты и фуд-плейсы начинают работу после долгого затишья. 

Смольный обговорил отмену ограничений с Роспотребнадзором и пришел к выводу, что город уже готов к возобновлению работы всех предприятий общепита. Напомним, что ранее с такой просьбой к администрации обратились рестораторы и заверили, что многие предприятия уже внедрили принятые в городе стандарты безопасности. 

По словам главы Петербурга, диалог между предпринимателями и властью – залог добросовестного выполнения взаимных обязательств. 

Ранее мы писали, что суд признал действия Смольного в пандемию правомерными.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирусные ограничения, работа общепита
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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