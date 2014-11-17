В Петербурге разрешили работать всем предприятиям общественного питания

Власти Петербурга приняли такое решение вместе с Роспотребнадзором.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в 121 постановление правительства, согласно которым теперь фуд-корты и фуд-плейсы начинают работу после долгого затишья.

Смольный обговорил отмену ограничений с Роспотребнадзором и пришел к выводу, что город уже готов к возобновлению работы всех предприятий общепита. Напомним, что ранее с такой просьбой к администрации обратились рестораторы и заверили, что многие предприятия уже внедрили принятые в городе стандарты безопасности.

По словам главы Петербурга, диалог между предпринимателями и властью – залог добросовестного выполнения взаимных обязательств.

Ранее мы писали, что суд признал действия Смольного в пандемию правомерными.

Фото: Piter.TV