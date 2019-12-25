Суд признал действия Смольного в пандемию правомерными

Суд признал действия Смольного против коронавируса соответствующими уставу города

В четверг, 11 февраля, Уставный суд Петербурга вынес решение, согласно которому действия властей города во время пандемии коронавируса признаны правомерными.

Оценить, соответствуют ли действия Смольного Уставу Петербурга, попросили депутаты Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Рассудов, Алексей Ковалев и Михаил Амосов. Так, администрация Северной столицы во время пандемии коронавируса получила право вводить обязательные правила поведения, в том числе ношение масок в общественных местах. Депутаты были уверены, что следовавшая административная ответственность за несоблюдение новых правил могла нарушить права граждан.

Производство по делу прекратили: Смольный действовал в рамках Конституции, федерального и городского законодательства.

Ранее мы писали, что Смольный отменяет часть коронавирусных ограничений с 12 февраля.

Фото: Piter.TV