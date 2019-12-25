В Петербурге разрешили построить три школы и четыре детсада

В 2020 выдали уже 28 разрешений на строительство.

В 2020 году Госстройнадзор выдал 28 разрешений на строительство в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В частности застройщики создадут на территории города три детских сада и четыре школы. Дошкольные учреждения будут располагаться в Шушарах, Василеостровском, Красногвардейском и Невском районах. Учебные заведения появятся в Красногвардейском, Выборгском, Невском районах.

Также разрешения получили строители двух производственных и трех складских объектов, шести жилых комплексов, шести торговых центров и трех многофункциональных зданий.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Южном шоссе в эксплуатацию ввели школу на 825 мест.

Фото: Pixabay.com

