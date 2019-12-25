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В Петербурге разрешили построить три школы и четыре детсада
Сегодня, 5:59
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lesjasap

В Петербурге разрешили построить три школы и четыре детсада

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В 2020 выдали уже 28 разрешений на строительство.

В 2020 году Госстройнадзор выдал 28 разрешений на строительство в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В частности застройщики создадут на территории города три детских сада и четыре школы.  Дошкольные учреждения будут располагаться в Шушарах, Василеостровском, Красногвардейском и Невском районах. Учебные заведения появятся в Красногвардейском, Выборгском, Невском районах.

Также разрешения получили строители двух производственных и трех складских объектов, шести жилых комплексов, шести торговых центров и трех многофункциональных зданий. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на Южном шоссе в эксплуатацию ввели школу на 825 мест.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: госстройнадзор, детский сад, школа
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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